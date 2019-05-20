В Сумах продлили полномочия перевозчиков мусора Сегодня, 29 апреля, Сумской городской совет приняла решение разрешить исполнительному комитету заключить дополнительные соглашения к договорам на оказание услуг по организации вывоза твердых бытовых отходов, образующихся на территории города Сумы с ООО «Сервисресурс» и ООО «А-Муссон» сроком действия с 01.05.2020 до 10.06.2020.

Согласно решению, дополнительные соглашения могут потерять силу досрочно, если городской совет новый конкурс проведут раньше и будут заключены новые договоры с победителями.

Напомним: сегодня три четверти города обслуживает ООО «А-Муссон», а одну четверть - ООО «Сервисресурс».