В Сумах продлили полномочия перевозчиков мусора

Согласно решению, дополнительные соглашения могут потерять силу досрочно, если городской совет новый конкурс проведут раньше и будут заключены новые договоры с победителями.
Напомним: сегодня три четверти города обслуживает ООО «А-Муссон», а одну четверть - ООО «Сервисресурс».
На сайте Сумской мэрии опубликован проект решения «Об обеспечении жителей города услугами по обращению с бытовыми отходами, образующимися на территории...
Главным управлением Госпродпотребсдужбы выявлено завышение на 8,31 млн грн себестоимости услуг ООО «А-Муссон», что привело к существенному увеличению тарифа на...
Исполнительный комитет установил тарифы ООО «Сервисресурс» и ООО «А-Муссон» на услугу по обращению с бытовыми отходами, образующимися на территории города....
ООО «СЕРВИСРЕСУРС» намерено изменить тарифы на услуги, сообщает сайт мэрии....
Об этом сегодня, 20 мая, на аппаратном совещании в мэрии сообщил директор ООО «А-Муссон» Алексей Олийнык....