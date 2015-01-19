В Сумах обнулили ставку единого налога для ФЛП на период карантина Сегодня, 29 апреля, Сумской городской совет принял решение «О внесении изменений в решение Сумского городского совета от 19 июня 2019 № 5300-МР «Об установлении фиксированных ставок единого налога для физических лиц-предпринимателей»

Этим решением горсовет установил нулевую ставку единого налога для ФЛП первой и второй группы на время карантина.

Этим же решением в первый месяц после карантина депутаты установили уменьшенную ставку единого налога для предпринимателей первой группы - 5% прожиточного минимума, а для второй группы - 5% размера минимальной заработной платы.