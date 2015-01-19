Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:45470

В Сумах обнулили ставку единого налога для ФЛП на период карантина

Сегодня, 29 апреля, Сумской городской совет принял решение «О внесении изменений в решение Сумского городского совета от 19 июня 2019 № 5300-МР «Об установлении фиксированных ставок единого налога для физических лиц-предпринимателей»

Этим решением горсовет установил нулевую ставку единого налога для ФЛП первой и второй группы на время карантина.

Этим же решением в первый месяц после карантина депутаты установили уменьшенную ставку единого налога для предпринимателей первой группы - 5% прожиточного минимума, а для второй группы - 5% размера минимальной заработной платы.

Экономика Единый налог ФЛП

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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