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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:58594

На Сумщине поймали переправщика через границу

На Сумщине сообщено о подозрении мужчине, который за 1000 долларов США организовал незаконную переправку нелегала на территорию Российской Федерации.

Прокуратурой Сумской области 29 апреля согласовано сообщение о подозрении 33-летнему жителю пгт Краснополье, который за денежное вознаграждение организовал незаконную переправку через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый за 1000 долларов США согласился переправить на территорию Российской Федерации 28-летнего гражданина Узбекистана вне установленного пункта пропуска. Непосредственно во время совершения преступления вблизи пгт Угроеды Краснопольского района обоих 28 апреля задержали сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ НП в Сумской области совместно с военнослужащими Сумского пограничного отряда.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В то же время следствие продолжается, устанавливаются лица сообщников подозреваемого, которые доставили гражданина Узбекистана в пгт Краснополье, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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