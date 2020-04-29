На Сумщине поймали переправщика через границу

Прокуратурой Сумской области 29 апреля согласовано сообщение о подозрении 33-летнему жителю пгт Краснополье, который за денежное вознаграждение организовал незаконную переправку через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
По данным следствия, подозреваемый за 1000 долларов США согласился переправить на территорию Российской Федерации 28-летнего гражданина Узбекистана вне установленного пункта пропуска. Непосредственно во время совершения преступления вблизи пгт Угроеды Краснопольского района обоих 28 апреля задержали сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ НП в Сумской области совместно с военнослужащими Сумского пограничного отряда.
В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В то же время следствие продолжается, устанавливаются лица сообщников подозреваемого, которые доставили гражданина Узбекистана в пгт Краснополье, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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