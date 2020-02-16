Бронзовые призерки Кубка европейских чемпионов до сих пор не получили премию от мэра Сум МСК «Сумчанка», которая завоевала третье место на Кубке европейских чемпионов по индорхоккею, до сих пор не увидела 50 тыс. грн премии от мэра Сум.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сумской журналист Александр Качанов.

«Уважаемый Александр Лысенко.

26 февраля на сессии Сумского городского совета команде МСК «Сумчанка» был вручен сертификат на 50 000 гривен. Так городские власти оценила «бронзу» Кубка европейских чемпионов по индорхоккею.

Ну оценила, так оценила. Не в этом вопрос. Вопрос: когда «сертификат» превратится в 50000 на карточках участниц? Обещали через месяц, а прошло два. Или я что-то перепутал?», - обратился он к мэру Сум.

Тот не ответил.

Этот вопрос поднимался и на сессии Сумского горсовета. Мэр Сум пообещал поинтересоваться у профильного зама Веры Мотречко.

Как сообщил директор МСК «Сумчанка» Сергей Татаренко, обещают в мае перечислить.

Напомним: в команде по индорхоккею 12 человек в составе плюс тренеры, врач и менеджер. То есть горсовет выделил аж по 3 тыс. грн на брата/сестру за 3-е место в Европе. При чем врученный сертификат был подписан городским головой Александр Лысенко, будто бы он из своего кармана выделил деньги.