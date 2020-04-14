Из села на Глуховщине, где обнаружили коронавирус, нельзя выезжать У 79-летнего мужчины из села Мацково на Глуховщине 28 апреля ПЦР-обследование подтвердило коронавирусную инфекцию.

Больной проживал сам, но накануне Пасхи к нему приехала погостить сестра с сыном из Киева. Через несколько дней дедушке стало плохо, поднялась температура, поэтому он обратился к семейному врачу. Экспресс-тест на коронавирус оказался отрицательным. Поскольку он контактировал с приезжими, его биоматериал решили передать на ПЦР-исследование в Сумской лабораторного центр. Именно там и подтвердили болезнь.

- В этом случае имеем классический ход: боль в мышцах, общая слабость, повышенная температура, не резко обнаруженные катаральные проявления, то есть насморк, боль в горле. Сейчас мужчина лечится дома под контролем семейного терапевта, - комментирует главный врач ЦПМСД Глуховской районного совета.

На Глуховщине развернули целую операцию. В село выехали сотрудники лабораторного центра и медики ЦПМСД. Начали проявлять круг лиц, с которыми мог контактировать дедушка.

- У родственников, которые до сих пор гостят, симптомов нет, однако у них отобрали образцы на ПЦР-исследование, результаты будут в ближайшее время. Установлено, что семья могла контактировать еще с шестью жителями села. Всех уже обследовали, пока ни у кого симптомов болезни не обнаружили, - объяснила заведующая Глуховского отделения Сумского лабораторного центра Марина Матвиенко.

Семью обеспечили дезсредствами, чтобы они проводили постоянную дезинфекцию своего двора. Никуда выходить им ближайшие 14 дней нельзя.

На заседании районной комиссии ТЭБ и ЧС решили ограничить движение из населенного пункта сроком на 2 недели после обнаружения последнего больного. Людям не разрешается выезжать за пределы села и даже контактировать ни с кем из своих соседей. Пока посты устанавливать не будут, потому что проживает здесь около 40 человек. Поэтому контролировать соблюдение карантина будет полицейский патруль. Сеять огороды людям позволят, однако только при условии пребывания на участке одной семьи.

Поскольку выходить в магазин нельзя, то избрано контактное лицо, которое будет приносить жителям к воротам необходимые продукты и лекарства. Их будут закупать за средства жителей.

Принято решение проверить качество продуктов в местном магазине, питьевой воды в селе и обеспечить санитарный контроль за вывозом молока, которое закупают у людей, пишет Неделя.