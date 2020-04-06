В Сумах прекратили дезинфицировать улицы

Об этом он сообщил сегодня, 29 апреля, на сессии горсовета.
По его словам, он принял такое решение исходя из того, что на сегодня ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в Сумах стабилизировалась, распространение прекратилось, поэтому необходимости в дезинфекции улиц пока нет.
На сегодня в Сумах остается всего двое больных с COVID-19, они болеют в легкой форме и лечатся дома.
При этом А.Лысенко сообщил, что дезинфекция подъездов все еще продолжается, но не всех домах, а только в тех районах, где проживают больные коронавирусной инфекцией и контактные с ними лица.
Сумской «Электроавтотранс» проверяли на соблюдение карантинных мероприятий...
Сумские улицы дезинфицируют хлорным раствором. Такой ответ 23 апреля поступил от КП «Горводоканал» на запрос....
Мэр Сум Александр Лысенко во время аппаратного совещания поручил департаменту инфраструктуры города постоянно информировать сумчан о дезинфекции дорог....
Во исполнение поручения городского головы Александра Лысенко осуществляется дезинфекция дорожной инфраструктуры....
КП «Дорремстрой» проводит работы по дезинфекции улиц.... 1