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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:20331

В Сумах прекратили дезинфицировать улицы

Мэр Александр Лысенко поручил приостановить обработку улиц дезинфицирующими раствором гипохлорида натрия.

Об этом он сообщил сегодня, 29 апреля, на сессии горсовета.

По его словам, он принял такое решение исходя из того, что на сегодня ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в Сумах стабилизировалась, распространение прекратилось, поэтому необходимости в дезинфекции улиц пока нет.

На сегодня в Сумах остается всего двое больных с COVID-19, они болеют в легкой форме и лечатся дома.

При этом А.Лысенко сообщил, что дезинфекция подъездов все еще продолжается, но не всех домах, а только в тех районах, где проживают больные коронавирусной инфекцией и контактные с ними лица.

Общество Дезинфекция

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