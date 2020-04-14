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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:54384

В Сумах наркоман бродил по проезжей части

Патрульные обнаружили у нарушителя ПДД сверток с, вероятно, наркотическим веществом и устройство для его применения.

Патрульные получили сообщение о мужчине, который нарушает ПДД, а именно ходит по проезжей части на улице Ильинской и подвергает опасности других участников дорожного движения. Приехав по указанному адресу, инспекторы обнаружили мужчину, который действительно вел себя странно, на замечания не реагировал и продолжал нарушать ПДД. Патрульные задержали гражданина и доставили в Сумской отдел полиции для установления его личности и составления админматериалов.

В отделе же инспекторы установили личность 40-летнего сумчанина. Как они выяснили, мужчина неоднократно имел проблемы с законом в сфере оборота наркотических веществ, и теперь он имел признаки наркотического опьянения. Стражи порядка провели ему поверхностную проверку, в ходе которой обнаружили у него бумажный сверток с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое, а также устройство для его применения.

По данному факту патрульные вызвали следственно-оперативную группу, а за нарушение ПДД составили на него админматериал по ст. 127 (Нарушение ПДД пешеходами) КоАП.

Право Наркотики

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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