Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг, 30 апреля, в Сумах ожидаются порывы ветра.

В течение суток будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ветер южный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Столбики термометров покажут ночью 5-10 °С тепла, днем 18-21 °С выше нуля.