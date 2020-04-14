Погода в Сумах: прогноз на завтра

В течение суток будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ветер южный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Столбики термометров покажут ночью 5-10 °С тепла, днем 18-21 °С выше нуля.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...
На выходных из-за циклона с запада на Сумщине ожидается изменение погодных условий....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в ночь...
В ближайшие дни в Сумской области сохранится преимущественно сухая, холоднее обычной погода....