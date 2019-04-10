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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:261028

Экс-глава Сумской ОГА заработал больше миллиона за год и сделал подарок на 4 млн грн

Бывший глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко подал декларацию о доходах в Национальное агентство по предотвращению коррупции.

За 2019 год Николай Клочко заработал почти 270 тыс. грн как губернатор Сумщины (за 5 месяцев с небольшим), то есть по 50 с лишком тыс. грн в месяц. Это в два раза больше, чем в 2018 году, когда за 12 месяцев он получил 328 тыс. грн, то есть по 27 тыс. грн. Кроме того, он заработал 870 тыс. грн как предприниматель и по мелочи в трех университетах – 43 тыс. грн.

Его жена Снежана Клочко заработала 913 тыс. грн (в 2018 году – 883 тыс. грн) как предприниматель, а также 80 тыс. грн зарплаты в областном наркодиспансере и 15 тыс. грн в горбольнице № 5 (в 2018 году 62 тыс. грн только в 5-й больнице).

Из налички экс-губернатор хранит дома 65 тыс. долларов (было 245 тыс. долларов), 15 тыс. евро и 360 тыс. грн (было 260 тыс. грн). Его жена – 37 тыс. долларов, 200 тыс. грн (было 600 тыс. грн) и 77 тыс. евро (было 37 тыс.евро).

В банке супруги хранят 230 тыс. грн (было 170 тыс. грн), 6 тыс. долларов (было 1 тыс. долларов) и 8 тыс. евро.

За год у жены (20%) и сына (80%) экс-губернатора появился дом 281,7 кв м (1,1 млн грн) и земельный участок в 562 м (104 тыс. грн). Вся остальная недвижимость та же.

В прошлом году Николай Клочко стал пользоваться автомобилем отца – BMW 535 2013 г.в. У его жены по-прежнему Тойота РАВ4.

Кроме того, в апреле прошлого года Николай Клочко сделал подарок на 180 тыс. долларов. Кому – неизвестно.

Политика Декларации о доходах Николай Клочко

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