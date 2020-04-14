Кабмин позволил открыть продуктовые рынки На сегодняшнем заседании Кабмина принято решение открыть продовольственные и аграрные рынки.

Работа продовольственных рынков во время пандемии должно регламентироваться четкими санитарными нормами. Сегодня Правительство поддержало критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность.

Основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований, - сообщается в телеграм-канале Премьер министра Украины Дениса Шмыгаля.

На следующем заседании Кабмина, 6 мая, будет рассмотрен вопрос дальнейшего ослабления карантина с 11 мая. Об этом на заседании Кабмина заявил премьер Денис Шмыгаль.

Премьер говорит о планах ввести "адаптивный" карантин после 11 мая. То есть - усиления карантина только в конкретных регионах в случае локальных вспышек.

При этом премьер подчеркнул, что те же рынки смогут работать, только выполняя санитарные нормы. И призвал смириться с тем, что на ближайшее время маски, социальная дистанция и дезинфекция будут постоянной нормой жизни. Призвал политсилы не расшатывать ситуацию в стране и не выводить людей, припугнув вспышкой заболевания:

Карантин однозначно будет ослаблен, но, если не будет роста количества заболевших, - подчеркнул Премьер.

Об условиях работы рынков здесь.