Кабмин позволил открыть продуктовые рынки

Работа продовольственных рынков во время пандемии должно регламентироваться четкими санитарными нормами. Сегодня Правительство поддержало критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность.
Основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований, - сообщается в телеграм-канале Премьер министра Украины Дениса Шмыгаля.
На следующем заседании Кабмина, 6 мая, будет рассмотрен вопрос дальнейшего ослабления карантина с 11 мая. Об этом на заседании Кабмина заявил премьер Денис Шмыгаль.
Премьер говорит о планах ввести "адаптивный" карантин после 11 мая. То есть - усиления карантина только в конкретных регионах в случае локальных вспышек.
При этом премьер подчеркнул, что те же рынки смогут работать, только выполняя санитарные нормы. И призвал смириться с тем, что на ближайшее время маски, социальная дистанция и дезинфекция будут постоянной нормой жизни. Призвал политсилы не расшатывать ситуацию в стране и не выводить людей, припугнув вспышкой заболевания:
Карантин однозначно будет ослаблен, но, если не будет роста количества заболевших, - подчеркнул Премьер.
Об условиях работы рынков здесь.
Об этом сообщил заместитель начальника ГУНП в Сумской области Николай Худенко во время брифинга в облгосадминистрации....
Тростянецкий горсовет сообщает, что агропромышленный рынок по ул. Набережной в Тростянце возобновляет свою работу с пятницы, 1 мая....
Сумской «Электроавтотранс» проверяли на соблюдение карантинных мероприятий...
Продовольственные рынки в условиях распространения коронавирусной болезни COVID-19 должны работать с соблюдением строгих требований индивидуальной защиты и обеспечения противоэпидемических мероприятий....
Жителей Сумщины, которых отправили на обсервацию в санаторий «Куяльник», отпустят после тестирования....