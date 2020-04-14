Первый пошел: агропродовольственный рынок в Тростянце возобновляет свою работу с 1 мая

Контроль за соблюдением карантинных правил будет усилен.
Соответствующее решение было принято на совместном заседании комиссии по ТЭБ и ЧС и оперативного штаба по противодействию распространения вирусной инфекции COVID-19.
На сегодняшнем заседании Кабмина принято решение открыть продовольственные и аграрные рынки....
По состоянию на 29 апреля в Тростянецкой общине и районе нет новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом....
Продовольственные рынки в условиях распространения коронавирусной болезни COVID-19 должны работать с соблюдением строгих требований индивидуальной защиты и обеспечения противоэпидемических мероприятий....
В среду, 29 апреля, на своем очередном заседании Кабинет Министров Украины рассмотрит вопрос о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков....
В феврале-марте 2020 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос....