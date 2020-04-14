Первый пошел: агропродовольственный рынок в Тростянце возобновляет свою работу с 1 мая Тростянецкий горсовет сообщает, что агропромышленный рынок по ул. Набережной в Тростянце возобновляет свою работу с пятницы, 1 мая.

Контроль за соблюдением карантинных правил будет усилен. Соответствующее решение было принято на совместном заседании комиссии по ТЭБ и ЧС и оперативного штаба по противодействию распространения вирусной инфекции COVID-19.