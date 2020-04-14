В Шостке участковый разоблачил «телефонного» вора

О краже мобильных телефонов из своей квартиры в полицию сообщила 45-летняя жительница Шостки. Заявительница предположила, что ее брат, выходя из дома, мог случайно не закрыть входную дверь на замок, чем и воспользовался неизвестный вор.
Местный участковый подробно опросил соседей и установил, что в обворованное жилище приходил знакомый хозяйки. Мужчину разыскали и допросили. И тот признался в содеянном.
По словам неоднократно судимого 28-летнего подозреваемого, в тот день он действительно приходил к заявительнице в гости. Увидев, что дверь не заперта, а в помещении никого нет, решил воспользоваться моментом для совершения кражи. Найденные в квартире мобильные он забрал с собой. В дальнейшем один из них продал, а деньги потратил на спиртное.
Сейчас работники Шосткинского отдела полиции изъяли у мужчины два телефона и вернули их хозяйке. В отношении злоумышленника открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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