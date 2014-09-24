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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:29304

В Сумах в фонде поддержки предпринимательства провели следственные действия

Сегодня, 29 апреля, в фонд поддержки предпринимательства Сумского областного совета пришли правоохранители с постановлением Ковпаковского районного суда от 28 апреля о временном доступе к оригиналам документов, касающихся руководителя фонда Павла Борисова.

Как сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко, следственные действия проводились в рамках расследования уголовного производства, открытого 23 апреля с признаками преступления, предусмотренного частью 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины (служебная подделка), пишет Sumy.Today.

Основанием для открытия уголовного производства стал пост в Фейсбуке бывшей главы этого фонда Лилии Рычкиной от 17 апреля, в котором она обвинила Павла Борисова в отдыхе в Египте без оформленной отпуска.

Как сообщил сам Павел Борисов, закона он не нарушал. Сегодня действительно в фонд пришли следователи, которые хотели провести обыск с выемкой, однако, будучи юристом, он сказал им, что суд предоставил лишь временный доступ к документам, которые в фонде им дали почитать и сделали ксерокопии - а именно табели учета рабочего времени, приказы об отпусках, сведения о начислении зарплаты и т.п.

Право Павел Борисов Фонд поддержки предпринимательства

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