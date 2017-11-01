Роменщина получила пять автомобилей для медучреждений района

Пять автомобилей скорой медицинской помощи «Renault Duster» для амбулаторий общей практики семейной медицины района приобретены за средства государственной субвенции районному бюджету в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 983 от 6 декабря 2017 года и в рамках областной программы «Сельская медицина», пишет сайт Сумского облсовета.
Об этом во время аппаратного совещания в облгосадминистрации сообщил начальник управления здравоохранения Сергей Бутенко....
Как сообщил главе Сумской облгосадминистрации Николаю Клочко во время аппаратного совещания начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Сергей Бутенко, на это из...