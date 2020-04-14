Сумчане могут помочь в разработке лекарств от СOVID-19 Сумской областной центр службы крови начал тестирование на антитела к COVID-19.

Пройти его приглашают лиц, переболевших коронавирусом, контактировавших с теми, кто переболел COVID-19, в последние три месяца переболели воспалением легких, ОРВИ, ОРЗ.

Обязательное требование: хорошее самочувствие в последние 2 недели.

«Из плазмы доноров, которые побороли коронавирус, в Украине будут производить иммуноглобулин с высокими титрами антител к COVID-19, и разрабатывать программы лечения с применением иммуноглобулина. Это позволит значительно снизить количество тяжелых осложнений и смертности от вируса», - отмечают в Сумском областном центре службы крови.

За сдачу плазмы с антителами к коронавирусом доноры получат денежную компенсацию в сумме 1200 грн за 1 л плазмы. Также им предоставят, как и всегда, денежную компенсацию на обед, бесплатное обследование на инфекции и консультацию врача, оплачиваемый выходной в день донации и еще один - на собственное усмотрение.

На праздники Сумской областной центр службы крови, который расположен по адресу: ул. Гражданский, 2, будет работать по измененному графику: 1, 9, 10, 11 мая - выходной, 2 мая - рабочий день.

Тел. для справок: (066) 0091110.