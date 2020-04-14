Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:46322

На Сумщине задержали женщину, которая украла у супругов пенсионеров 30 тысяч

Как установили оперативники Глуховского отдела полиции, пострадавшие стали жертвой воровской схемы «денежная реформа».

По словам самих пострадавших, визитерка очень подробно рассказала о ходе денежной реформы, которая якобы продолжается в стране. Она уверяли: чтобы не потерять свои сбережения, необходимо как можно быстрее обменять деньги. И даже показала им образцы «новых» купюр, а затем предложила свою помощь в обмене.

Хозяйка достала из кармана 900 гривен. Гостья вручила ей белый бумажный пакет с «новыми деньгами», которые на самом деле оказались сувенирными бумажками. А пока шли эти переговоры, незнакомка внимательно наблюдала за хозяином, который все это время был в соседней комнате. Она видела, что он достал пакет с деньгами и, положив его на кровати, колебался, менять банкноты или нет. Улучив момент, когда дедушка вышел на улицу, она воспользовалась его невнимательностью и быстренько «убрала» забытый им на кровати пакет с 30 тысячами гривен. Когда 88-летний пенсионер вернулся - не увидел ни денег, ни самой визитерши.

«Сотрудники полиции, получив сообщение о совершенном преступлении, немедленно развернули целый ряд оперативно-розыскных мероприятий, - комментирует ситуацию Сергей Буханистый, руководитель Глуховского отдела полиции. - В результате которых вычислили и задержали 37-летнюю жительницу Белопольщины - именно она и была той гостьей, которая обманула и обокрала пожилых людей. Ее действия следователи квалифицировали сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: как мошенничество, то есть завладение деньгами путем обмана, и как кражу».

По факту совершения преступлений полицейские открыли два уголовных производства и начали досудебное расследование, в рамках которого устанавливаются другие причастные к совершенному преступлению лица, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Мошенничество

По тематике

В Сумах копы задержали воров-неудачников
Сегодня 11:58

В Сумах копы задержали воров-неудачников

Благодаря неравнодушным гражданам патрульные вовремя предупредили возможное проникновение в магазин....

Сегодня 11:53

Полиция разыскивает аферистов, которые обманули граждан на 80 тысяч гривен

Жертвами мошенников стали трое жителей Сумщины. Работники полиции выясняют личности злоумышленников, чтобы привлечь их к ответственности и вернуть гражданам утраченные...

Сегодня 10:32

В Шостке участковый разоблачил «телефонного» вора

Как установил полицейский, ранее неоднократно судимый 28-летний шосткинец соблазнился на три мобильных телефона своей знакомой....

На Сумщине поймали 18-летнего серийного вора
Сегодня 09:10

На Сумщине поймали 18-летнего серийного вора

Работники Липоводолинского отделения полиции доказали причастность 18-летнего парня минимум к двум преступлений - краже электроприборов из нежилого помещения и саженцев...

27.04.2020 12:32

На Сумщине мошенник обменял пенсионерке 5 тысяч гривен на сувенирные купюры

26 апреля в одном из сел Конотопского района к 81-летней женщине пришел незнакомец, назвавшийся работником службы контроля за использованием электроэнергии....

Новости

На Сумщине уже больше сотни больных коронавирусом, в Украине – больше 10 тысяч
Сегодня 09:32
Більше 100 млн. грн. отримають роботодавці Сумщини через коронавірус
Сегодня 13:04
На Сумщине прокуратура хочет вернуть землю площадью 49 га и стоимостью 1,6 млн грн
Сегодня 12:53
В Сумах копы задержали воров-неудачников
Сегодня 11:58
Медики та служба зайнятості Сумщини першими в Україні об’єднали зусилля
Сегодня 11:56
Полиция разыскивает аферистов, которые обманули граждан на 80 тысяч гривен
Сегодня 11:53
СБУ ищет, кому успели продать фальсифицированный антисептик сумские дельцы
Сегодня 11:47
В Сумах накрыли цех по производству фальсифицированного антисептика
Сегодня 11:31
Что известно о новых случаях коронавируса на Сумщине
Сегодня 11:29
В Шостке проводят эпидемиологическое расследование по случаю коронавируса у таксиста
Сегодня 11:18
На Сумщине в обсерваторах не осталось ни одного человека
Сегодня 11:15
В Сумах нового пациента с коронавирусом госпитализировали
Сегодня 11:09
view counter

Статьи

Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції
Сегодня 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
Вчера 12:53
Суми на карантині: які документи посвідчують особу та хто може їх перевіряти
28.04.2020 15:26
Другий етап медичної реформи на Сумщині: скільки передбачено коштів та послуг?
28.04.2020 12:42
Седина в 7-м классе: буллинг на Сумщине
27.04.2020 13:31
Киевский триумф как самая большая гордость: Ахтырский "Нефтяник-Укрнафта" своим в элите так и не стал
26.04.2020 13:38
Оптовый поставщик цветов из Эквадора – как выбрать лучшего ®
24.04.2020 15:48
«Кусум» активно допомагає у боротьбі з пандемією
22.04.2020 09:31
Школа на дому
21.04.2020 15:11
Сумской врач-инфекционист: коронавирус будет циркулировать по меньшей мере до конца года
19.04.2020 17:53
Легенды «Спартака»: Владимир Голубничий. Лучший скороход XX века
19.04.2020 17:48
Через Донецкий суд здания Сумского аэропорта отдали частному лицу
14.04.2020 20:25
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.