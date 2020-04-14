На Сумщине задержали женщину, которая украла у супругов пенсионеров 30 тысяч Как установили оперативники Глуховского отдела полиции, пострадавшие стали жертвой воровской схемы «денежная реформа».

По словам самих пострадавших, визитерка очень подробно рассказала о ходе денежной реформы, которая якобы продолжается в стране. Она уверяли: чтобы не потерять свои сбережения, необходимо как можно быстрее обменять деньги. И даже показала им образцы «новых» купюр, а затем предложила свою помощь в обмене.

Хозяйка достала из кармана 900 гривен. Гостья вручила ей белый бумажный пакет с «новыми деньгами», которые на самом деле оказались сувенирными бумажками. А пока шли эти переговоры, незнакомка внимательно наблюдала за хозяином, который все это время был в соседней комнате. Она видела, что он достал пакет с деньгами и, положив его на кровати, колебался, менять банкноты или нет. Улучив момент, когда дедушка вышел на улицу, она воспользовалась его невнимательностью и быстренько «убрала» забытый им на кровати пакет с 30 тысячами гривен. Когда 88-летний пенсионер вернулся - не увидел ни денег, ни самой визитерши.

«Сотрудники полиции, получив сообщение о совершенном преступлении, немедленно развернули целый ряд оперативно-розыскных мероприятий, - комментирует ситуацию Сергей Буханистый, руководитель Глуховского отдела полиции. - В результате которых вычислили и задержали 37-летнюю жительницу Белопольщины - именно она и была той гостьей, которая обманула и обокрала пожилых людей. Ее действия следователи квалифицировали сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: как мошенничество, то есть завладение деньгами путем обмана, и как кражу».

По факту совершения преступлений полицейские открыли два уголовных производства и начали досудебное расследование, в рамках которого устанавливаются другие причастные к совершенному преступлению лица, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.