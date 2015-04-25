До Дня перемоги у Шостці стартувала акція-флешмоб До Дня перемоги Шосткинський центр естетичного виховання у Фейсбуці започаткував акцію–флешмоб #цев_моя_родина_памятає_про_війну.

Як значиться на офіційному сайті позашкільного закладу, участь у акції беруть усі бажаючі, надіславши своє оповідання про ветерана.

Вже декілька тижнів поспіль, щоденно з хештегом #ХХ_днів_до_перемоги публікуються оповідання про ветеранів, героїв, родичів вихованців ЦЕВ на сторінці закладу у Фейсбуці. Їх головна теза - ми пам’ятаємо, якою страшною трагедією для всіх була Велика Вітчизняна війна. І ніколи не забудемо, що саме завдяки ветеранам ми живемо у сонячній Україні, пише ШосткаNews.City.