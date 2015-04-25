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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:034

До Дня перемоги у Шостці стартувала акція-флешмоб

До Дня перемоги Шосткинський центр естетичного виховання у Фейсбуці започаткував акцію–флешмоб #цев_моя_родина_памятає_про_війну.

Як значиться на офіційному сайті позашкільного закладу, участь у акції беруть  усі бажаючі, надіславши своє оповідання про ветерана.

Вже декілька тижнів поспіль, щоденно з хештегом #ХХ_днів_до_перемоги  публікуються оповідання про ветеранів, героїв, родичів вихованців ЦЕВ на сторінці закладу у Фейсбуці.  Їх головна теза - ми пам’ятаємо, якою страшною трагедією для всіх була Велика Вітчизняна війна. І ніколи не забудемо, що саме завдяки ветеранам ми живемо у сонячній Україні, пише ШосткаNews.City.

Общество День победы

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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