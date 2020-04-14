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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:10340

На Сумщине поймали 18-летнего серийного вора

Работники Липоводолинского отделения полиции доказали причастность 18-летнего парня минимум к двум преступлений - краже электроприборов из нежилого помещения и саженцев роз с территории местного магазина.

Когда в полицию поступило заявление о краже из частного дома мотокосы и электромотора хозяйственной мельницы, следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования в поле зрения правоохранителей попал 18-летний юноша, который ранее вместе со своей матерью проживали в этом доме в качестве квартирантов, и хорошо знал, как саму усадьбу, так и перечень имущества, хранившегося в жилых и хозяйственных помещениях.

Впоследствии подозрения следователей подтвердились - именно он и украл электроприборы у бывших хозяев. Более того, пока шло расследование по этому делу, парень успел совершить еще одну кражу. На этот раз он обратил внимание на розовые кусты, высаженные возле одного из магазинов райцентра, куда он сам часто ходил за покупками. Желая украсить свое новое жилище хорошей клумбой, ночью он вырвал пять саженцев, и на утро высадил растения возле своего дома.

Сам юноша объясняет свой поступок тем, что не было денег на покупку цветов, а деньги на проживание приобретает случайными заработками.

«Сотрудники нашего подразделения уже изъяли у юноши розовые кусты и сейчас устанавливают ущерб, нанесенный его действиями владельцам торгового заведения, - комментирует ситуацию Александр Гресь, начальник Липоводолинского отделения полиции. - Что касается самого злоумышленника открытое уже второе уголовное производство. на этот раз по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. И пока парня проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным как в райцентре, так и на территории района».

Если вина подозреваемого будет доказана в суде, то в соответствии с действующим законодательством ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража

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