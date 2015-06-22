Сумчанин ищет спонсоров для создания визитки города

«Такая красота быстро бы стала визитной карточкой региона.
Скольким детишкам принесла бы радость… Миллионами фотографий разошлась по свету…
Молодожены обязательно бы приезжали сфотографироваться и пальнуть из пушки.
Ребенок родился - тоже надо пальнуть из пушки, чтобы город знал - новая жизнь родилась.
Дмитрий Живицкий предлагает подготовить петицию и найти спонсоров.
Шхуну можно было бы передать на баланс коммунальному предприятию и получать небольшие деньги, за счет этого поддерживать и охранять.
Не раз видел, как из районов области приезжают автобусы с детишками, вот бы им радость была.
Только представьте сколько фото…
Но главное - Город и Дети!
Да и взрослым интересно бы было…
Александр Лысенко обещал в 2014-м поставить в детском парке.
Но я бы поставил шхуну не в детском парке, а на Псле, например, возле Харьковского моста чуть вглубь от «Колибри» - с тем, чтобы Сумы получили свою «визитку», здесь бы были свадьбы и как-то рядом рестораны могли бы работать и в выходные в центре города и в официальные праздники...», - написал сумчанин.
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