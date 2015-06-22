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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:17170

Сумчанин ищет спонсоров для создания визитки города

Продолжаю искать возможность для Шхуны для детей, написал в Фейсбуке сумской кораблестроитель Павле Шапошников.

«Такая красота быстро бы стала визитной карточкой региона.

Скольким детишкам принесла бы радость… Миллионами фотографий разошлась по свету…

Молодожены обязательно бы приезжали сфотографироваться и пальнуть из пушки.

Ребенок родился - тоже надо пальнуть из пушки, чтобы город знал - новая жизнь родилась.

Дмитрий Живицкий предлагает подготовить петицию и найти спонсоров.

Шхуну можно было бы передать на баланс коммунальному предприятию и получать небольшие деньги, за счет этого поддерживать и охранять.

Не раз видел, как из районов области приезжают автобусы с детишками, вот бы им радость была.

Только представьте сколько фото…

Но главное - Город и Дети!

Да и взрослым интересно бы было…

Александр Лысенко обещал в 2014-м поставить в детском парке.

Но я бы поставил шхуну не в детском парке, а на Псле, например, возле Харьковского моста чуть вглубь от «Колибри» - с тем, чтобы Сумы получили свою «визитку», здесь бы были свадьбы и как-то рядом рестораны могли бы работать и в выходные в центре города и в официальные праздники...», - написал сумчанин.

Досуг Павел Шапошников Шхуна

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