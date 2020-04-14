На Сумщине усилят контроль за соблюдением карантина во время майских праздников

По его словам, на период майских праздников все карантинные запреты действуют, в том числе и норма о недопущении скопления людей, это касается также и выезда на природу.
Напомним также, что за разведение костров в лесопарковой зоне полицейские могут составить протокол и оштрафовать. После крупных лесных пожаров в Украине штрафы были увеличены в 18 раз. За нарушение требований пожарной безопасности в лесах можно получить штраф от 1500 до 4590 гривен. Если это приведет к лесному пожару, оштрафуют на сумму от 91800 гривен до 153 тысяч гривен.
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