На Сумщине усилят контроль за соблюдением карантина во время майских праздников Об этом сообщил заместитель начальника ГУНП в Сумской области Николай Худенко во время брифинга в облгосадминистрации.

По его словам, на период майских праздников все карантинные запреты действуют, в том числе и норма о недопущении скопления людей, это касается также и выезда на природу.

Напомним также, что за разведение костров в лесопарковой зоне полицейские могут составить протокол и оштрафовать. После крупных лесных пожаров в Украине штрафы были увеличены в 18 раз. За нарушение требований пожарной безопасности в лесах можно получить штраф от 1500 до 4590 гривен. Если это приведет к лесному пожару, оштрафуют на сумму от 91800 гривен до 153 тысяч гривен.