На Сумщине составили 348 протоколов о нарушении карантина

По его словам, за период карантина работниками Главного управления Нацполиции в области составлено 348 протокола: 83 - на работников организаций, 11 - на водителей за перевозку граждан сверх установленной нормы, 21 - на граждан за нарушение правил самоизоляции, 53 - на граждан за нарушение карантинных мероприятий, 6 - на руководителей торговых заведений, учреждений питания, 6 - на руководителей предприятий, учреждений, организаций, 168 - на граждан за отказ от обязательной обсервации.
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