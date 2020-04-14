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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:57301

На Сумщине составили 348 протоколов о нарушении карантина

Об этом сообщил заместитель начальника ГУНП в Сумской области Николай Худенко во время брифинга в облгосадминистрации.

По его словам, за период карантина работниками Главного управления Нацполиции в области составлено 348 протокола: 83 - на работников организаций, 11 - на водителей за перевозку граждан сверх установленной нормы, 21 - на граждан за нарушение правил самоизоляции, 53 - на граждан за нарушение карантинных мероприятий, 6 - на руководителей торговых заведений, учреждений питания, 6 - на руководителей предприятий, учреждений, организаций, 168 - на граждан за отказ от обязательной обсервации.

Общество Нарушение карантина

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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