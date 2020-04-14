На Сумщине составили 348 протоколов о нарушении карантина Об этом сообщил заместитель начальника ГУНП в Сумской области Николай Худенко во время брифинга в облгосадминистрации.

По его словам, за период карантина работниками Главного управления Нацполиции в области составлено 348 протокола: 83 - на работников организаций, 11 - на водителей за перевозку граждан сверх установленной нормы, 21 - на граждан за нарушение правил самоизоляции, 53 - на граждан за нарушение карантинных мероприятий, 6 - на руководителей торговых заведений, учреждений питания, 6 - на руководителей предприятий, учреждений, организаций, 168 - на граждан за отказ от обязательной обсервации.