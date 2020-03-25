У 8 прикордонних районах Сумщини діють додаткові тимчасові режимні обмеження Про ряд тимчасових режимних обмежень, що діють у межах Великописарівського, Краснопільського, Сумського, Білопільського, Путивльського, Глухівського, Ямпільського, Середино-Будського районів, розповів помічник начальника загону – начальник прес-служби Сумського прикордонного загону Роман ТКАЧ під час брифінгу в облдержадміністрації.

Зокрема додаткові тимчасові режимні обмеження стосуються провадження робіт (крім підприємств, осіб, які займаються сільськогосподарською та іншою діяльністю на власних (орендованих) земельних ділянках (паях), що знаходяться у прикордонній смузі).

Суворо забороняється в’їзд, перебування, пересування, відпочинок осіб, рибна ловля, полювання, випас худоби (в межах прикордонної смуги, за винятком місць, визначених рішенням місцевих органів влади та погоджених з підрозділом охорони державного кордону), вихід з об’єктів базування та плавання маломірних суден, інших плавзасобів в смузі від державного кордону на глибину прикордонної смуги (до 5 км) в період часу з 20.00 до 06.00.

У межах встановленої прикордонної смуги заборонено рух транспортних засобів та осіб (крім техніки та обладнання для АПК) дорогами, що відсутні в реєстрі автодоріг та ведуть до державного кордону і не забезпечують пересування до встановлених пунктів пропуску через державний кордон; скупчення транспортних засобів (більше трьох), тривалі зупинки (довше 30 хв) вантажних транспортних засобів, тракторів та іншої великогабаритної техніки, що не пов’язані з технічними несправностями, на узбіччях доріг поза встановленими автомобільними стоянками.

Заборонено також перебування у межах прикордонної смуги іноземців та осіб без громадянства, за винятком іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають (мають посвідку на постійне або тимчасове проживання) на території України або прямують транзитом з пунктів пропуску через державний кордон в інші нережимні райони, або мають письмове запрошення близьких родичів, завірене місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, або яких зустрічають рідні особисто.

Роман Ткач нагадав, що з усіх питань, які стосуються дотримання режиму державного кордону та прикордонного режиму, громадяни можуть звернутися безпосередньо до управління Сумського прикордонного загону за телефонами: (0542) 671-370, (0542) 22-00-62 або до відділів прикордонної служби, що дислокуються в контрольованих прикордонних районах.

Довідково

Такі обмеження були затверджені наказом МВС України від 7 вересня 2015 року №1075, зареєстрованого у Мін’юсті України 30 вересня 2015 року за №1166/27611, з метою захисту національної безпеки на державному кордоні України та упередження дестабілізації обстановки в межах контрольованих прикордонних районах у східних та південних регіонах України на час дії особливого періоду.