На Сумщине будут судить 16-летнюю наркодилершу На скамье подсудимых за незаконный оборот наркотиков и кражи оказалась ранее судимая 16-летняя девушка.

Ахтырской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 16-летней девушки, которая занималась незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, а также совершила несколько краж.

В частности, 6 февраля 2020 года задокументирован факт реализации обвиняемой соответствующему лицу наркотического вещества «каннабис».

Более того, во время обыска по месту жительства задержанной, которая несмотря на молодой возраст уже была ранее судима за кражу, обнаружено и изъято немалый ассортимент запрещенных веществ - около 40 расфасованных для закладок доз разным весом с веществом «амфетамин», 9 пакетов с 42 таблетками, содержащие психотропное вещество «МДМА», 6 пакетиков с наркотическим средством «каннабис», весы и т.п.

В то же время собраны доказательства причастности девушки к двум кражам наличных денег и продуктов питания из местных магазинов.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 2 ст. 185 (кража, совершенная повторно) и ч. 2 и ч. 3 ст. 307 (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта и сбыт особо опасного наркотического средства и психотропного вещества, совершенное повторно, в особо крупных размерах) УК Украины. За содеянное ей грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.