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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:06728

В Шостке сообщили о новом случае коронавируса

СOVID-19 заболел 32-летний шосткинец.

Известно, что болезнь у мужчины проходит бессимптомно и находится дома на самоизоляции. Мужчина работает таксистом и коронавирусную инфекцию подхватил от клиента, которого вез в соседний областной центр. Именно медики этого города и сообщили шосткинским врачам о контактном лице. Анализы ПЦР теста взяли вчера, а сегодня поступили результаты, которые оказались положительными.

Шосткинские специалисты теперь выясняют круг контактных лиц мужчины. Примечательно, что последний случай заболевания в Шостке произошел три недели назад, когда болезнь диагностировали у 12-летней девочки, которая, кстати, уже выздоровела. Кроме нее, выздоровели уже шесть шосткинцев из семи. 9-летняя девочка, хоть и чувствует себя хорошо, но ее анализы на СOVID-19 до сих пор положительные. Ее бабушку, которая лечилась от осложнений коронавирусной инфекции в стационаре, готовят к выписке, пишет ШосткаNews.City.

Общество Коронавирус

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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