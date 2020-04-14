В Шостке сообщили о новом случае коронавируса

Известно, что болезнь у мужчины проходит бессимптомно и находится дома на самоизоляции. Мужчина работает таксистом и коронавирусную инфекцию подхватил от клиента, которого вез в соседний областной центр. Именно медики этого города и сообщили шосткинским врачам о контактном лице. Анализы ПЦР теста взяли вчера, а сегодня поступили результаты, которые оказались положительными.
Шосткинские специалисты теперь выясняют круг контактных лиц мужчины. Примечательно, что последний случай заболевания в Шостке произошел три недели назад, когда болезнь диагностировали у 12-летней девочки, которая, кстати, уже выздоровела. Кроме нее, выздоровели уже шесть шосткинцев из семи. 9-летняя девочка, хоть и чувствует себя хорошо, но ее анализы на СOVID-19 до сих пор положительные. Ее бабушку, которая лечилась от осложнений коронавирусной инфекции в стационаре, готовят к выписке, пишет ШосткаNews.City.
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