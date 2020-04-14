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Отдых на море в 2020 году: названы доступные для украинцев пляжные курорты

В условиях коронавируса и продления карантинных мер ближайшие перспективы для украинцев, как и для всего мирового сообщества, представляются весьма туманно. Наступило время подумать о грядущем летнем отдыхе, но до сих пор непонятно, будут ли открыты границы между городами и странами, и позволит ли это отправится на отдых к морю.

Каким будет курортный сезон в 2020 году разбирался сайт mrpl.city со ссылкой на экспертов НМП «Азовское море» и «Кирилловка.Укр»

Пандемия коронавируса стала причиной туристического кризиса во всем мире. Закрытие внешних и внутренних границ, ограничение движения в направлении курортов нанесло серьёзный урон сфере туризма, на преодоление которого скоре всего понадобится не один месяц, а может и год.

Посткарантинный синдром

Согласно статистике, поездки к Азовскому или Черному морю в рамках страны хотя бы раз в год совершают более чем 65% жителей Украины. При этом, для некоторых категорий туристов – в первую очередь детей и людей пенсионного возраста, пребывание на морском воздухе является необходимым условием поддержания иммунитета.

В то же время месяцы самоизоляции, проведенные в стенах квартиры, в условиях ограничения доступности свежего воздуха и солнца, не лучшим образом сказываются на самочувствии людей.

Уже сегодня социальные онлайн-опросы показывают, что первым желанием, которое хотят осуществить 60% украинцев после окончания или смягчения карантина – вырваться на отдых к морю или в горы. И чем дольше продолжается самоизоляция, тем сильнее становится естественное стремление к природе.

Море 2020: прогнозы и реалии

Нынешняя обстановка дает понять, что выход из карантина будет длительным и поэтапным. И, скорее всего, карантинные меры в начале лета сохранятся в той или иной степени. При этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий говорит, что более рационально планировать отдых на вторую половину лета. И то, исключительно в случае соблюдения большинством сограждан мер предосторожности, а также явного спада заболеваемости.

При данных условиях возможно возобновление деятельности туристической и транспортной отраслей, но, вероятнее, только внутри страны. По объективным причинам для восстановления международного туризма понадобится значительно больше времени.

Ярким тому примером послужит Турция, в которой распространение коронавируса прогрессирует, и Испания, объявившая о закрытии до 2021 года.

Тенденция будущего сезона – отдых внутри страны

Даже при самых оптимистических прогнозах международному турсектору придется еще долго приходить в себя, поскольку удар нанесен по всем фронтам - от пассажирского авиасообщения и туроператоров, до отелей и турагентств.

По словам главного редактора  НИАП «Кирилловка.Укр», Евгения Смельчакова, вынужденный перерыв приведет к банкротству авиакомпаний, агентств и туроператоров, из-за чего выездной туризм «замрет» как минимум на ближайшие 1,5 года.

Единственное, что радует в этой ситуации – курортное разнообразие и природные богатства, а ними наша страна наделена сполна. Азовское и Черное моря, рапные озера и целебные лиманные грязи, Карпаты, термальные и минеральные источники, - те объекты, на которые придется обратить больше внимания туристическому бизнесу, и самим туристам.

Морские курорты Украины возможно обретут новое дыхание

Большинство украинских здравниц в годы после приобретения страной независимости в своем развитии вынуждены были плыть по течению. Пассивная политика государства в отношении внутреннего туризма и общая линия развития экономики привели к их упадническому состоянию.

Как результат, многие соотечественники оценивают морские курорты с позиции несоответствия цен на отдых уровню предоставляемого сервиса. И в этой связи предпочитают Болгарию, Египет и Турциию, в которых, по их мнению, можно отдохнуть за те же деньги, но с большим комфортом.

Однако, по утверждению туристических экспертов, последние 5 лет показали, что ситуация изменилась. И сегодня на морских и горных курортах Украины есть средства размещения, способные составить достойную конкуренцию зарубежным аналогам. Так, например, в Кирилловке – это отели «Белуга», «Азов Шале», «SanRemo», и «Жемчужина Таврии», уже не уступающие зарубежному масс-марту класса 4* и выше.

Где отдохнуть на море на отечественных просторах

Азовское и черноморское побережья Украины в общей сложности насчитывают более 25 курортов.

Современные технологии и информационная доступность позволяют узнать о месте будущего отдыха, не покидая пределов собственного дома. Сайт «Кирилловка.Укр», который на сегодняшний день является лидером в сфере украинского туризма, по мнению независимой рейтинговой системы Liveinternet, предлагает короткие и развернутые обзоры курортов, а также возможность оценить их пляжи и увидеть общую обстановку благодаря высококачественной трансляции с веб-камер.

А пока карантин продолжатся, самое время посмотреть и подумать, куда отправиться нынешним летом.

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