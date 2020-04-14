На Сумщине уже больше сотни больных коронавирусом, в Украине – больше 10 тысяч Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 10406 случаев COVID-19, из них 540 за последние сутки.

За последние сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 4 человек (Сумы - 1 случай, Шостка - 1, Глуховский район - 1, Кролевецкий район - 1). Всего – 102. Умерли четверо, болеют 41, вылечились 57. Два новых случая выздоровления в Ахтырке.

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 10 случаев заболевания, г. Ахтырка - 4, г. Конотоп – 14, Конотопский район – 26, г. Кролевец – 21, Кролевецкий район - 8, г. Шостка - 8, Тростянецкий район - 2, Роменский район - 1, Недригайловский район - 1, г. Белополье - 1, г. Ромны - 4, Глуховский район - 2.

102 подтвержденных случая коронавирусной инфекции на Сумщине - это 21-ое место среди областей Украины.

Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 10406 случаев COVID-19, из них 540 за последние сутки.

В частности, болезнь подтверждена в 717 детей и 2063 медиков.

Всего в Украине исследовано 111 859 образцов методом ПЦР.

На амбулаторном лечении 7192 пациентов, из них 577 детей и 1713 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3214 человек, из них 140 детей и 350 медиков. В подключении к аппаратам искусственной вентиляции легких нуждались 138 человек, в том числе один ребенок и 10 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 261 человек, из них 146 мужчин и 115 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 1238 пациентов уже выздоровели, из них 268 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 417 (127 выздоровели)

- Волынская обл. - 280 (60 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 347 (23 выздоровели)

- Донецкая обл. - 68 (10 выздоровели)

- Житомирская обл. - 374 (21 выздоровел)

- Закарпатская обл. - 419 (48 выздоровели)

- Запорожская обл. - 243 (62 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 862 (72 выздоровели)

-г. Киев - 1401 случай (75 выздоровели)

- Киевская обл. - 664 (73 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 391 (100 выздоровели)

- Львовская обл. - 430 (77 выздоровели)

- Луганская обл. - 33 (4 выздоровели)

- Николаевская обл. - 126 (5 выздоровели)

- Одесская обл. - 277 (15 выздоровели)

- Полтавская обл. - 203 (21 выздоровел)

- Ривненская обл. - 637 (59 выздоровели)

- Сумская обл. -102 (57 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 779 (78 выздоровели)

- Харьковская обл. - 249 (20 выздоровели)

- Херсонская обл. - 111 (35 выздоровел)

- Хмельницкая обл. - 82 (20 выздоровели)

- Черкасская обл. - 290 (60 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 1571 (110 выздоровели)

- Черниговская обл. - 50 (6 выздоровели).