На Сумщине вылечилось еще два человека с коронавирусом На Сумщине уже 57 случаев выздоровлений от коронавирусной инфекции COVID-19.

Всего на Сумщине за последние сутки добавилось 2 случая выздоровления (оба в Ахтырке), всего заболевших 102. Умерли четверо, болеют 41.