На Сумщине вылечилось еще два человека с коронавирусом

Всего на Сумщине за последние сутки добавилось 2 случая выздоровления (оба в Ахтырке), всего заболевших 102. Умерли четверо, болеют 41.
Новые случаи подтверждены в Сумах, Шостке, Глуховском и Кролевецком районе....
Об этом сегодня, 30 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
Об этом сегодня, 30 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
Об этом Артем Семенихин сообщил в стриме на своей странице в Фейсбуке....
На сегодня на Сумщине 102 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Это 21-ое место среди областей Украины....