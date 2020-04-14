Четыре новых случаев заражения коронавирусом: где? По состоянию на 30 апреля в Сумской области подтверждено 102 случая заболевания COVID-19.

За последние сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 4 человек (Сумы - 1 случай, Шостка - 1, Глуховский район - 1, Кролевецкий район - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 10 случаев заболевания, г. Ахтырка - 4, г. Конотоп – 14, Конотопский район – 26, г. Кролевец – 21, Кролевецкий район - 8, г. Шостка - 8, Тростянецкий район - 2, Роменский район - 1, Недригайловский район - 1, г. Белополье - 1, г. Ромны - 4, Глуховский район - 2.