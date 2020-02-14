В Сумах пропал 15-летний парень

На вид Ярославу Радченко 15-17 лет, ростом 160-165 см, худощавого телосложения, волосы черного цвета, глаза зеленые. Был одет в спортивную с капюшоном кофту темно-синего цвета и черные спортивные штаны, обут в черные кроссовки. При себе может иметь черный рюкзак с вставками красного цвета.
Правоохранители разыскивают парня и надеются на помощь неравнодушных граждан. Если вам известно местонахождение Ярослава Радченко, или вы видели его, просьба срочно сообщить об этом в полицию города по адресу: г. Сумы, ул. Первомайская, 21, или по телефонам (0542) 66-72-04, (050) 30-72-005, (050) 40-73-102 или на круглосуточную линию «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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