В Сумах пропал 15-летний парень Работники Сумского отдела полиции разыскивают подростка, который, по словам родственников, вчера вечером после семейной ссоры ушел из дома, и по настоящее его место нахождения остается неизвестным.

На вид Ярославу Радченко 15-17 лет, ростом 160-165 см, худощавого телосложения, волосы черного цвета, глаза зеленые. Был одет в спортивную с капюшоном кофту темно-синего цвета и черные спортивные штаны, обут в черные кроссовки. При себе может иметь черный рюкзак с вставками красного цвета.

Правоохранители разыскивают парня и надеются на помощь неравнодушных граждан. Если вам известно местонахождение Ярослава Радченко, или вы видели его, просьба срочно сообщить об этом в полицию города по адресу: г. Сумы, ул. Первомайская, 21, или по телефонам (0542) 66-72-04, (050) 30-72-005, (050) 40-73-102 или на круглосуточную линию «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.