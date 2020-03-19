Сумской водоканал сообщает об отключении воды

Воды там не будет с 11:00. Причина отключения - замена задвижки. После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено. КП «Горводоканал» извиняется перед потребителями за временные неудобства.
В связи с порывом водопроводов диаметром 50 мм и 300 мм КП «Горводоканал» приостановило водоснабжение некоторых домов на ул. Р....
«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях....
В связи с проведением ремонтных работ КП «Горводоканал» завтра, 24 марта, в 6:00 прекратит водоснабжение в дома жителей с. Нижнее...
Сегодня, 20 марта, КП «Горводоканал» приостановит работу Лучанской насосной станции в связи с порывом водопровода диаметром 500 мм....
В связи с проведением ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило водоснабжение некоторых домов на ул. А. Пушкина, Я. Мудрого, Луговой, Т....