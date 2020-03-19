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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:25443

Сумской водоканал сообщает об отключении воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановит водоснабжение домов урочища Барановка.

Воды там не будет с 11:00. Причина отключения - замена задвижки. После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено. КП «Горводоканал» извиняется перед потребителями за временные неудобства.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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