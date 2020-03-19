Сумской водоканал сообщает об отключении воды В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановит водоснабжение домов урочища Барановка.

Воды там не будет с 11:00. Причина отключения - замена задвижки. После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено. КП «Горводоканал» извиняется перед потребителями за временные неудобства.