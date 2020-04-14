Мэр Конотопа сообщил о двух новых случаях коронавируса в городе

По его словам, на 29 апреля на 18.00 в городе плюс два случая коронавирусной инфекции. Это муж и сын женщины с ул. Суворова.
Эти случаи не вошли в статистику Министерства здравоохранения и Сумского областного лабораторного центра.
Новые случаи подтверждены в Сумах, Шостке, Глуховском и Кролевецком районе....
Об этом сегодня, 30 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
Об этом сегодня, 30 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
На сегодня на Сумщине 102 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Это 21-ое место среди областей Украины....
По состоянию на 30 апреля в Сумской области подтверждено 102 случая заболевания COVID-19....