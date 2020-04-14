Мэр Конотопа сообщил о двух новых случаях коронавируса в городе Об этом Артем Семенихин сообщил в стриме на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, на 29 апреля на 18.00 в городе плюс два случая коронавирусной инфекции. Это муж и сын женщины с ул. Суворова.

Эти случаи не вошли в статистику Министерства здравоохранения и Сумского областного лабораторного центра.