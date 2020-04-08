На Сумщине в обсерваторах не осталось ни одного человека

По его словам, в Конотопском и Глуховском районе завершился период обсервации в две недели у тех, кто приехали из-за границы. Ни у кого из них не обнаружили коронавирусную инфекцию. Сегодня в обоих обсерваторах проходит дезинфекция, и они будут готовы принимать новых «постояльцев», если такие будут.
Граждане, которые возвращаются из России через пункт пропуска «Бачевск» на Глуховщине, должны подписать соглашение об прохождения добровольной обсервации....
Сегодня, 16 апреля, мужчину, который самовольно покинул место обсервации, суд привлек к административной ответственности за нарушение правил карантина и наложил...
Об этом сегодня, 16 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил начальник антикоронавирусного штаба Сумщины Александр Милаш.... 1
Об этом сегодня, 16 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил начальник антикоронавирусного штаба Сумщины Александр Милаш....
Потому что Пасху вы можете провести не дома с родными, а в местах обсервации....