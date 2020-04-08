На Сумщине в обсерваторах не осталось ни одного человека Об этом сегодня, 30 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

По его словам, в Конотопском и Глуховском районе завершился период обсервации в две недели у тех, кто приехали из-за границы. Ни у кого из них не обнаружили коронавирусную инфекцию. Сегодня в обоих обсерваторах проходит дезинфекция, и они будут готовы принимать новых «постояльцев», если такие будут.