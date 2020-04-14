В Шостке проводят эпидемиологическое расследование по случаю коронавируса у таксиста Об этом сегодня, 30 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

По его словам, пока неизвестно, сколько человек успел заразить таксист, у которого подтвердили коронавирус вчера. На сегодня проводится эпидемиологическое расследование.

Михаил Мацюк призвал всех водителей, которые перевозят пассажиров, носить маски для предотвращения распространения инфекции.