В Шостке проводят эпидемиологическое расследование по случаю коронавируса у таксиста

По его словам, пока неизвестно, сколько человек успел заразить таксист, у которого подтвердили коронавирус вчера. На сегодня проводится эпидемиологическое расследование.
Михаил Мацюк призвал всех водителей, которые перевозят пассажиров, носить маски для предотвращения распространения инфекции.
Новые случаи подтверждены в Сумах, Шостке, Глуховском и Кролевецком районе....
Об этом сегодня, 30 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
Об этом Артем Семенихин сообщил в стриме на своей странице в Фейсбуке....
На сегодня на Сумщине 102 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Это 21-ое место среди областей Украины....
По состоянию на 30 апреля в Сумской области подтверждено 102 случая заболевания COVID-19....