Что известно о новых случаях коронавируса на Сумщине

Об этом сегодня, 30 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк. В Сумах заболела женщина. Где она заразилась пока неизвестно, но ее муж уже перенс болезнь в легкой форме. Его также обследовали, резальтат будет завтра.

В Шостке – это таксист, по которому проводится эпидрасследование. Установлены семейные контакты. Однако узнать, сколько и каких людей он перевозил, пока невозможно.

В Кролевецком и Глуховском районе – новые случаи в семейных очагах.