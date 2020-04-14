Что известно о новых случаях коронавируса на Сумщине

Об этом сегодня, 30 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.
В Сумах заболела женщина. Где она заразилась пока неизвестно, но ее муж уже перенс болезнь в легкой форме. Его также обследовали, резальтат будет завтра.
В Шостке – это таксист, по которому проводится эпидрасследование. Установлены семейные контакты. Однако узнать, сколько и каких людей он перевозил, пока невозможно.
В Кролевецком и Глуховском районе – новые случаи в семейных очагах.
Об этом сегодня, 30 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
Об этом сегодня, 30 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
Об этом Артем Семенихин сообщил в стриме на своей странице в Фейсбуке....
На сегодня на Сумщине 102 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Это 21-ое место среди областей Украины....
По состоянию на 30 апреля в Сумской области подтверждено 102 случая заболевания COVID-19....