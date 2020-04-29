В Сумах накрыли цех по производству фальсифицированного антисептика

Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области в рамках уголовного производства разоблачено и прекращено подпольное производство антисептических средств из сырья сомнительного происхождения без разрешительных документов и контроля качества (ст. 227 УК Украины).
По данным следствия, подпольный цех по изготовлению антисептика в условиях полной антисанитарии было оборудован в Сумах в одном из помещений, которое принадлежит физическому лицу - предпринимателю. Жидкость расфасовывалась преимущественно в 5-литровые бутылки, маркировка на которых не соответствует ни одному существующему стандарту. Изготовленный товар реализовывался в частности и государственным медучреждениям области.
В среду, 29 апреля, по месту производства контрафакта проведен санкционированный обыск, во время которого обнаружено и изъято 600 л готовой продукции, 500 л спирта, химические соединения и оборудование для изготовления антисептика.
Досудебное следствие продолжается, после проведения необходимых следственных действий будет определена окончательная квалификацию указанного преступления и дана правовая оценка лицам, причастным к противоправной деятельности.
Подпольный цех разоблачен Службой безопасности Украины совместно со следственным управлением Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
Служба безопасности Украины блокировала в Сумах незаконное изготовление и реализацию лечебным учреждениям региона некачественного фальсифицированного антисептического средства....
Покупая масло дешево, вы должны понимать, что это может быть фальсификат....
Главным управлением Госпродпотребслужбы в Сумской области выявлен факт реализации фальсифицированной минеральной воды «Иволжанская» в торговых сетях г. Сумы....
Прокуратурой Сумской области утвержден и 31 января направлен в суд обвинительные акты в отношении четырех лиц, которые занимались незаконным производством...
На Сумщине будут судить группу из четырех человек, которые занимались масштабным производством и реализацией фальсифицированного алкоголя....