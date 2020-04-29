В Сумах накрыли цех по производству фальсифицированного антисептика В Сумах прекращено масштабное производство и реализацию фальсифицированной антисептической жидкости

Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области в рамках уголовного производства разоблачено и прекращено подпольное производство антисептических средств из сырья сомнительного происхождения без разрешительных документов и контроля качества (ст. 227 УК Украины).

По данным следствия, подпольный цех по изготовлению антисептика в условиях полной антисанитарии было оборудован в Сумах в одном из помещений, которое принадлежит физическому лицу - предпринимателю. Жидкость расфасовывалась преимущественно в 5-литровые бутылки, маркировка на которых не соответствует ни одному существующему стандарту. Изготовленный товар реализовывался в частности и государственным медучреждениям области.

В среду, 29 апреля, по месту производства контрафакта проведен санкционированный обыск, во время которого обнаружено и изъято 600 л готовой продукции, 500 л спирта, химические соединения и оборудование для изготовления антисептика.

Досудебное следствие продолжается, после проведения необходимых следственных действий будет определена окончательная квалификацию указанного преступления и дана правовая оценка лицам, причастным к противоправной деятельности.

Подпольный цех разоблачен Службой безопасности Украины совместно со следственным управлением Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.