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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:47410

СБУ ищет, кому успели продать фальсифицированный антисептик сумские дельцы

Служба безопасности Украины блокировала в Сумах незаконное изготовление и реализацию лечебным учреждениям региона некачественного фальсифицированного антисептического средства.

Оперативники спецслужбы установили, что несколько местных предпринимателей организовали производство контрафактного антисептика на территории частного предприятия, которое принадлежит одному из них, и расположено на окраине Сум.

Злоумышленники изготавливали фальсификат под вымышленным брендом кустарным способом из сомнительного сырья без каких-либо разрешительных документов. Продукцию дельцы реализовывали через интернет, а также лечебным заведениям Сумщины.

Во время санкционированных следственных действий по месту изготовления фальсификата правоохранители изъяли почти 600 литров готовой для реализации продукции, около 500 литров спирта неустановленного происхождения, химические соединения, пустую тару и оборудование для изготовления контрафактного антисептика.

По предварительным подсчетам специалистов, стоимость изъятой продукции и оборудования составляет почти 1 млн гривен.

В рамках начатого уголовного производства по ст. 227 (умышленное введение в обращение на рынке Украины опасной продукции) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Устанавливаются медицинские учреждения, которые приобрели контрафактный антисептик, для изъятия фальсификата и определения суммы убытков, нанесенных государственному бюджету, в результате приобретения лекарственными учреждениями сомнительной продукции.

Разоблачение сделки осуществляли сотрудники Управления СБ Украины в Сумской области совместно со Следственным управлением ГУ Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области, сообщает пресс-служба СБУ.

Право Антисептик Фальсификат

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