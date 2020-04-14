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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:53312

Полиция разыскивает аферистов, которые обманули граждан на 80 тысяч гривен

Жертвами мошенников стали трое жителей Сумщины. Работники полиции выясняют личности злоумышленников, чтобы привлечь их к ответственности и вернуть гражданам утраченные на общую сумму 82700 гривен средства.

В первом случае 29-летняя жительница Бурынского района поверила незнакомому телефонному собеседнику, который представился ей сотрудником одного из ведущих украинских банков. По словам мужчины, случайно на карту женщины были зачислены средства, которые предназначались для другого счета. Поверив этому, заявитель по подсказкам незнакомца через мобильное приложение провела ряд малопонятных ей операций, и в результате потеряла почти 11 000 гривен.

Во втором случае жертвой телефонного афериста стала пожилая жительница Краснополья. Пенсионерке на стационарный телефон позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ее сын после серьезного ДТП попал в больницу и ему нужны деньги на лечение. 71-летняя женщина быстро собрала деньги и передала пакет с 58 тысячами гривен курьеру, который буквально за полчаса приехал к ее дому.

Еще одной жертвой мошенника, на этот раз - продавца виртуального товара, стал 42-летний роменчанин. Мужчина пытался через Всемирную сеть приобрести легковой автомобиль «Шкода Октавия», и так называемый «продавец» под предлогом ввоза и растаможки авто выманил у покупателя 13800 гривен.

В полиции по каждому из этих фактов открыли уголовные производства по ст. 190 УК Украины «Мошенничество», и начали досудебные расследования, в рамках которых устанавливают личности злоумышленников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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