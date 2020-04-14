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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:56236

Медики та служба зайнятості Сумщини першими в Україні об’єднали зусилля

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, обласний центр зайнятості та державний навчальний заклад «Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» першими в Україні підписали угоду про спільне співробітництво та партнерство.

Угода передбачає об’єднання зусиль щодо формування кадрового резерву та навчання спеціалістів з медичною освітою, які можуть бути залучені до виконання на території України заходів стабілізації епідемічної ситуації, спричиненої коронавірусною хворобою (COVID-19).

Підписанти декларують основними завданнями, зокрема, сприяння просвітницькій діяльності, участь у навчальних програмах та заходах з підвищення кваліфікації медичних працівників, а також громадян, які мають відповідну медичну підготовку, але працюють поза межами системи охорони здоров’я. У планах - навчання безробітних, зареєстрованих у центрах зайнятості, медичним навичкам, залучення фінансового ресурсу та людського потенціалу до цієї роботи об’єднаних територіальних громад.

За словами директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, тепер надто важливо наповнити угоду результативним змістом, ефективно акумулювати надбання усіх сторін, аби всебічні зусилля принесли зримі та відчутні плоди.

Начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації Дмитро Кравцов впевнений, що підписана угода та актуальні дії, які на часі, не лише піднімуть престиж медичного працівника, а й дадуть високий коефіцієнт корисності у плані профілактики та лікування різних хвороб.       

 
Общество Служба занятости

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