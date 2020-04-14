В Сумах копы задержали воров-неудачников

Патрульным поступило сообщение о двух подозрительных мужчинах, которые на улице Героев Крут пытаются проникнуть в помещение магазина. Через несколько минут стражи порядка были уже на месте. Роллеты магазина действительно были повреждены, но рядом не было никого.
Инспекторы немедленно начали обследовать прилегающую территорию и неподалеку обнаружили похожих по описанию мужчин. Ими оказались 36- и 37-летние жители областного центра. Во время проведения поверхностной проверки у одного из них патрульные обнаружили нож с признаками холодного оружия и растительное вещество, похожее на наркотическое.
Для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали следственно-оперативную группу.
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