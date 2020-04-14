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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:58398

В Сумах копы задержали воров-неудачников

Благодаря неравнодушным гражданам патрульные вовремя предупредили возможное проникновение в магазин.

Патрульным поступило сообщение о двух подозрительных мужчинах, которые на улице Героев Крут пытаются проникнуть в помещение магазина. Через несколько минут стражи порядка были уже на месте. Роллеты магазина действительно были повреждены, но рядом не было никого.

Инспекторы немедленно начали обследовать прилегающую территорию и неподалеку обнаружили похожих по описанию мужчин. Ими оказались 36- и 37-летние жители областного центра. Во время проведения поверхностной проверки у одного из них патрульные обнаружили нож с признаками холодного оружия и растительное вещество, похожее на наркотическое.

Для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Право Кража Патрульная полиция

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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