На Сумщине прокуратура хочет вернуть землю площадью 49 га и стоимостью 1,6 млн грн Конотопской местной прокуратурой в Хозяйственный суд Сумской области подано исковое заявление о возвращении в государственную собственность земельных участков общей площадью более 49 га и стоимостью почти 1,6 млн грн.

Ранее установлено, что указанные земли в 1999 году были предоставлены в постоянное пользование физическому лицу для создания фермерского хозяйства. Несмотря на то, что в 2018 году мужчина умер, а указанная категория земельных участков не подлежит наследованию, землями до сих пор пользуется фермерское хозяйство.

Поэтому на защиту государственных интересов стала прокуратура. В настоящее время открыто производство, продолжается судебное разбирательство, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.