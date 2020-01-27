На Сумщине прокуратура хочет вернуть землю площадью 49 га и стоимостью 1,6 млн грн

Ранее установлено, что указанные земли в 1999 году были предоставлены в постоянное пользование физическому лицу для создания фермерского хозяйства. Несмотря на то, что в 2018 году мужчина умер, а указанная категория земельных участков не подлежит наследованию, землями до сих пор пользуется фермерское хозяйство.
Поэтому на защиту государственных интересов стала прокуратура. В настоящее время открыто производство, продолжается судебное разбирательство, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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