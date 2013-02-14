В Сумах дали 5 суток ареста за злостное неповиновение работникам полиции

Согласно протоколу, вечером 14 февраля 2020 года в г. Сумы, мужчина, находясь в общественном месте у подъезда дома по улице Героев Крут в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью в сторону сотрудников полиции и вел себя агрессивно. По требованию сотрудников полиции прекратить правонарушение не реагировал, угрожая физической расправой.
Мужчина в судебном заседании не возражал против обстоятельств, указанных в протоколе. Его вина также подтверждается собранными материалами дела, исследованными в суде.
При применении к правонарушителю административного взыскания в виде административного ареста судом учтено характер совершенного правонарушения и личность правонарушителя.
Мужчина должен также уплатить судебный сбор в пользу государства в размере 420 грн. 40 коп.
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней.
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