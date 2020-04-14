Набув чинності Порядок надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабміном з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Фінансова допомога призначена представникам малого та середнього бізнесу з розрахунку двох третин тарифної ставки, встановленої працівникові, але не більше розміру мінімальної зарплати (4723 грн.).

Як отримати таку допомогу? Це регламентується Порядком, з яким можна ознайомитися на сайті ДСЗ www.dcz.gov.ua у рубриці «Роботодавцям», розділі «Допомога по частковому безробіттю на період карантину».

Допомога може виплачуватися протягом максимального терміну - 6 місяців. Роботодавець щомісяця надаватиме списки, скільки людей були в стані часткового безробіття і скільки коштів повинна переказати служба зайнятості.

За більш детальною інформацією звертайтесь до центрів зайнятості та філій Сумського обласного центру зайнятості.

У ці дні до служби зайнятості звертається все більше роботодавців щодо компенсації по частковому безробіттю.