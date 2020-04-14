Набув чинності Порядок надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабміном з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Фінансова допомога призначена представникам малого та середнього бізнесу з розрахунку двох третин тарифної ставки, встановленої працівникові, але не більше розміру мінімальної зарплати (4723 грн.).
Як отримати таку допомогу? Це регламентується Порядком, з яким можна ознайомитися на сайті ДСЗ www.dcz.gov.ua у рубриці «Роботодавцям», розділі «Допомога по частковому безробіттю на період карантину».
Допомога може виплачуватися протягом максимального терміну - 6 місяців. Роботодавець щомісяця надаватиме списки, скільки людей були в стані часткового безробіття і скільки коштів повинна переказати служба зайнятості.
За більш детальною інформацією звертайтесь до центрів зайнятості та філій Сумського обласного центру зайнятості.
У ці дні до служби зайнятості звертається все більше роботодавців щодо компенсації по частковому безробіттю.
Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, обласний центр зайнятості та державний навчальний заклад «Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» першими в...
Для роботодавців Сумщини сьогодні найбільш актуальне питання: як отримати допомогу по частковому безробіттю на період карантину....
Сумська обласна служба зайнятості розширює спектр послуг для роботодавців, розпочавши надання допомоги по частковому безробіттю під час карантину....
За час дії карантину за направленням служби зайнятості по області працевлаштовано 2,2 тис. безробітних....
За чотири дні минулого тижня до обласної служби зайнятості звернулося 1339 осіб, подавши заяви на реєстрацію користуючись скриньками, які встановлені...