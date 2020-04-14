В Сумах на перекрестке столкнулись легковушка и мотоцикл ДТП произошло на перекрестке улиц Ильинская - Степана Бандеры.

24-летний водитель, управляя автомобилем ЗАЗ-Daewoo, при выезде с улицы Степана Бандеры на улицу Ильинскую, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с мотоциклом Shineray.

Вследствие ДТП транспортные средства получили механические повреждения. К счастью, никто не пострадал.

Стражи порядка оформили материалы ДТП и составили на руководителя легковушки административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.