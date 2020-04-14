В Сумах на перекрестке столкнулись легковушка и мотоцикл

24-летний водитель, управляя автомобилем ЗАЗ-Daewoo, при выезде с улицы Степана Бандеры на улицу Ильинскую, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с мотоциклом Shineray.
Вследствие ДТП транспортные средства получили механические повреждения. К счастью, никто не пострадал.
Стражи порядка оформили материалы ДТП и составили на руководителя легковушки административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.
26 апреля, около 8:40 утра, патрульные получили сообщение о том, что водитель транспортного средства Mercedes Benz находится в состоянии алкогольного...
ДТП произошло на улице Герасима Кондратьева: патрульные составили на одного из участников два протокола.... 1
ДТП произошло 21 апреля около 18.40 на проспекте Михаила Лушпы....
Патрульные разыскали водителя, который совершил наезд на дорожный знак и скрылся с места происшествия....
Полицейские устанавливают обстоятельства и причины ДТП, в котором погиб водитель легковушки....