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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:44381

В Сумах на перекрестке столкнулись легковушка и мотоцикл

ДТП произошло на перекрестке улиц Ильинская - Степана Бандеры.

24-летний водитель, управляя автомобилем ЗАЗ-Daewoo, при выезде с улицы Степана Бандеры на улицу Ильинскую, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с мотоциклом Shineray.

Вследствие ДТП транспортные средства получили механические повреждения. К счастью, никто не пострадал.

Стражи порядка оформили материалы ДТП и составили на руководителя легковушки административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.

Право Дтп

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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