В Сумах задержали наркозакладчика из «ЛНР»

Им оказался 42-летний ранее судимый житель временно неподконтрольного Украине города Алчевск Луганской области. Мужчина в декабре прошлого года прибыл в Сумскую область, а в начале января уже задерживался патрульной полицией с небольшим количеством психотропного вещества в кармане. На этот раз, во время проведения поверхностной проверки у злоумышленника в карманах оперативники обнаружили 15 зип-пакетов, в которых находились перемотанные изолентой «закладки» с кристаллическим веществом желтоватого цвета, внешне похожим на психотропное «PVP-соль». А при осмотре сумки задержанного, полицейские обнаружили в ней двойное дно. В специально оборудованном тайнике работники полиции нашли еще 70 зип-пакетов с готовыми для распространения «закладками». Всего правоохранители изъяли 85 «закладок» с «солью», общим весом около 50 г, а еще сигареты, заполненные зеленым измельченным веществом, похожим на марихуану. Все изъятое направлено на экспертизу.
Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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Caretaker
Если прибыл из этих псевдореспублик, и, фактически в военное время, распространял наркотики - значит диверсант! И судить надо как диверсанта. И срок должен быть от 25 до пожизненного!
Но у нас же самые гуманные органы в мире: первый раз пожурили и отпустили, второй раз от пяти до десяти, и то, если он дурачком не прикинется!
Строже нужно быть с такими отбросами, строже!