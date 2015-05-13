В Сумах обновили гербовую клумбу

Раньше здесь были деревянные цифры, показывающие, сколько лет городу Сумы, которые меняли перед днем города в сентябре, и герб из деревянных колод. Теперь сумки – цветочные, а цифры исчезли.
На выходных неизвестные выкопали 15 кустов хризантем с клумбы на ул. Горького в Сумах....
Работники, делающие очередной евродвор в Сумах, не нашли лучшего места для поддонов с плиткой, чем клумб, высаженная местными жителями....
Сегодня, 1 сентября, ко Дню города напротив центрального ЗАГСа сделали цветочную композицию с тематическим названием «Букет невесты»....
В Доме природы были подведены итоги экологической акции «Розкинулася природа квітами Сумщини», которая проводилась в течение марта-июня....
Ночью наряд милиции задержал двух сумчан, которые рвали тюльпаны с клумб в центре Сум....