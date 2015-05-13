Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:13195

В Сумах обновили гербовую клумбу

Сотрудники КП «Зеленстрой» высадили цветы на клумбе на Покровской площади.

Раньше здесь были деревянные цифры, показывающие, сколько лет городу Сумы, которые меняли перед днем города в сентябре, и герб из деревянных колод. Теперь сумки – цветочные, а цифры исчезли.

Общество Клумба

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В Сумах ограбили павлина
28.10.2019 12:02

В Сумах ограбили павлина

На выходных неизвестные выкопали 15 кустов хризантем с клумбы на ул. Горького в Сумах....

В Сумах выгрузили европлитку прямо на клумбу
04.09.2018 14:19

В Сумах выгрузили европлитку прямо на клумбу

Работники, делающие очередной евродвор в Сумах, не нашли лучшего места для поддонов с плиткой, чем клумб, высаженная местными жителями....

Сумским невестам подарили огромный букет
01.09.2017 17:03

Сумским невестам подарили огромный букет

Сегодня, 1 сентября, ко Дню города напротив центрального ЗАГСа сделали цветочную композицию с тематическим названием «Букет невесты»....

В Сумах появится клумба-вышиванка
02.07.2015 12:20

В Сумах появится клумба-вышиванка

В Доме природы были подведены итоги экологической акции «Розкинулася природа квітами Сумщини», которая проводилась в течение марта-июня....

13.05.2015 11:42

В Сумах милиция поймала цветочных воров

Ночью наряд милиции задержал двух сумчан, которые рвали тюльпаны с клумб в центре Сум....

Новости

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Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції
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28.04.2020 12:42
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Киевский триумф как самая большая гордость: Ахтырский "Нефтяник-Укрнафта" своим в элите так и не стал
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Оптовый поставщик цветов из Эквадора – как выбрать лучшего ®
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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