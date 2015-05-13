В Сумах обновили гербовую клумбу Сотрудники КП «Зеленстрой» высадили цветы на клумбе на Покровской площади.

Раньше здесь были деревянные цифры, показывающие, сколько лет городу Сумы, которые меняли перед днем города в сентябре, и герб из деревянных колод. Теперь сумки – цветочные, а цифры исчезли.