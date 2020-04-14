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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:01372

На Сумщине рецидивисту дали 6 лет за кражи и поджог авто

К 6 годам лишения свободы осужден рецидивист, который не только обворовывал своих родных и знакомых, но и поджег авто после попытки его похищения.

Ахтырской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 27-летнего мужчины, который совершил ряд краж, а также поджег авто после неудачной попытки его похищения.

Речь идет о мужчине, который с момента своего совершеннолетия больше времени проводит в местах несвободы, чем на свободе. За это время он уже был пять раз судим, преимущественно за кражи. Освободившись из мест лишения свободы в середине 2019 года, он сразу возобновил свою преступную деятельность. Сначала обокрал бывший морг, забрав оттуда ценные металлические изделия. Затем похитил у родной сестры металлический котел. После общения с друзьями мужчина тоже не возвращался домой «с пустыми руками». У одного он похитил мобильный телефон, а у другой вынес из дома бытовую технику.

Кроме того, обвиняемый в октябре 2019 года пытался похитить транспортное средство. Однако смог лишь открыть дверцу машины, завести двигатель ему так и не удалось. Чтобы скрыть следы проникновения в авто, обвиняемый поджег водительское сиденье. Транспортное средство сгорело полностью.

По приговору Ахтырского горрайонного суда 29 апреля 2020 года обвиняемый признан виновным по ч. 2 и 3 ст. 185 (кража, совершенная повторно с проникновением в жилище), ч. 2 ст. 15 / ч. 2 ст. 289 (законченное покушение на незаконное завладение транспортным средством) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение имущества) УК Украины и приговорен к 6 годам лишения свободы. Приговор он ждал в СИЗО, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Кража Поджог авто Приговор суда

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