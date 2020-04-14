Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:15486

В Сумах предприниматели провели автопробег против карантинных ограничений (видео)

Сегодня, 30 апреля, сумские предприниматели провели автопробег, выступая за снятие карантина в их работе.

фото UA:СУМИ

«Здесь собрались те, кто пострадал от действий власти, которая, ссылаясь на карантин, уничтожает малый и средний бизнес. Я плавно иду на дно, мой бизнес остановился, шестую неделю я не работаю, аренды растут, счета лежат, зарплату платить нечем. Накипело», - рассказал журналистам один из участников акции Дмитрий Ганиченко.

Другой сумской предприниматель, ветеран АТО Владислав Ветров сказал, что такой акцией они хотят указать власти на нарушение конституционных прав людей, пишет Укринформ.

«Правительству надо показать, что мы сила и можем выйти в любой момент, не нарушая их карантинных методов», - заявил предприниматель.

Участники акции в количестве около 50 человек отметили, что она не носит политического характера.

Предприниматели проехались по городу, после чего подготовили резолюцию и обращение к мэру Сум Александру Лысенко.

По информации отдела коммуникации Нацполиции в Сумской области, инцидентов во время проведения акции не зафиксировано, машины проехались по городу, не нарушая правил ни карантина, ни дорожного движения.

Экономика Автопробег Карантин Предприниматели

По тематике

В Сумах хотят пустить троллейбусы по 7 маршрутам
Сегодня 15:44

В Сумах хотят пустить троллейбусы по 7 маршрутам

Сегодня, 30 апреля, прошло заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций....

В Сумах хотят открыть рынки
Сегодня 15:30

В Сумах хотят открыть рынки

Сегодня, 30 апреля, прошло заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций....

Вчера 16:28

На Сумщине усилят контроль за соблюдением карантина во время майских праздников

Об этом сообщил заместитель начальника ГУНП в Сумской области Николай Худенко во время брифинга в облгосадминистрации....

Кабмин позволил открыть продуктовые рынки
Вчера 14:38

Кабмин позволил открыть продуктовые рынки

На сегодняшнем заседании Кабмина принято решение открыть продовольственные и аграрные рынки....

Сумской «Электроавтотранс» проверяли на соблюдение карантинных мероприятий
28.04.2020 13:37

Сумской «Электроавтотранс» проверяли на соблюдение карантинных мероприятий

Сумской «Электроавтотранс» проверяли на соблюдение карантинных мероприятий...

view counter

Статьи

Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції
Сегодня 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
Вчера 12:53
Суми на карантині: які документи посвідчують особу та хто може їх перевіряти
28.04.2020 15:26
Другий етап медичної реформи на Сумщині: скільки передбачено коштів та послуг?
28.04.2020 12:42
Седина в 7-м классе: буллинг на Сумщине
27.04.2020 13:31
Киевский триумф как самая большая гордость: Ахтырский "Нефтяник-Укрнафта" своим в элите так и не стал
26.04.2020 13:38
Оптовый поставщик цветов из Эквадора – как выбрать лучшего ®
24.04.2020 15:48
«Кусум» активно допомагає у боротьбі з пандемією
22.04.2020 09:31
Школа на дому
21.04.2020 15:11
Сумской врач-инфекционист: коронавирус будет циркулировать по меньшей мере до конца года
19.04.2020 17:53
Легенды «Спартака»: Владимир Голубничий. Лучший скороход XX века
19.04.2020 17:48
Через Донецкий суд здания Сумского аэропорта отдали частному лицу
14.04.2020 20:25
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.