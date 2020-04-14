В Сумах предприниматели провели автопробег против карантинных ограничений (видео) Сегодня, 30 апреля, сумские предприниматели провели автопробег, выступая за снятие карантина в их работе.

«Здесь собрались те, кто пострадал от действий власти, которая, ссылаясь на карантин, уничтожает малый и средний бизнес. Я плавно иду на дно, мой бизнес остановился, шестую неделю я не работаю, аренды растут, счета лежат, зарплату платить нечем. Накипело», - рассказал журналистам один из участников акции Дмитрий Ганиченко.

Другой сумской предприниматель, ветеран АТО Владислав Ветров сказал, что такой акцией они хотят указать власти на нарушение конституционных прав людей, пишет Укринформ.

«Правительству надо показать, что мы сила и можем выйти в любой момент, не нарушая их карантинных методов», - заявил предприниматель.

Участники акции в количестве около 50 человек отметили, что она не носит политического характера.

Предприниматели проехались по городу, после чего подготовили резолюцию и обращение к мэру Сум Александру Лысенко.

По информации отдела коммуникации Нацполиции в Сумской области, инцидентов во время проведения акции не зафиксировано, машины проехались по городу, не нарушая правил ни карантина, ни дорожного движения.