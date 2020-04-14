Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:24209

Глуховские полицейские задержали дачных воров на месте совершения кражи

Когда сыщики Глуховского отдела полиции получили оперативную информацию о возможном совершении преступления, они немедленно выехали на место происшествия.

И не ошиблись - во дворе частного дачного хозяйства находились двое неизвестных мужчин. Один из них находился в доме, куда проник через оттиснутое окно, и подавал другому выбранные для кражи вещи: бензопилу и автозапчасти.

«Наши сотрудники задержали обоих воров на месте преступления, - рассказывает Сергей Буханистый, руководитель Глуховского отдела полиции. - Это оказались неоднократно судимые 37-летние жители Шосткинского района. В своем прошлом они привлекались к ответственности не только за совершение имущественных преступлений, но и за преступления, связанные с незаконным хранением наркотических веществ. Сейчас оба они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины - до выяснения всех обстоятельств происшествия, следователи готовят материалы для объявления им подозрению в совершении преступления».

Сами же задержанные в содеянном признаются, и объясняют, что похищенные вещи собирались перепродать, чтобы получить деньги использовать на еду и другие нужды.

Сейчас изъятое имущество правоохранители уже вернули потерпевшему. А в отношении задержанных следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», в рамках которого проверяют их на причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории области.

За содеянное ворам грозит до шести лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража

По тематике

На Сумщине рецидивисту дали 6 лет за кражи и поджог авто
Сегодня 15:01

На Сумщине рецидивисту дали 6 лет за кражи и поджог авто

К 6 годам лишения свободы осужден рецидивист, который не только обворовывал своих родных и знакомых, но и поджег авто после...

В Сумах копы задержали воров-неудачников
Сегодня 11:58

В Сумах копы задержали воров-неудачников

Благодаря неравнодушным гражданам патрульные вовремя предупредили возможное проникновение в магазин....

Сегодня 10:32

В Шостке участковый разоблачил «телефонного» вора

Как установил полицейский, ранее неоднократно судимый 28-летний шосткинец соблазнился на три мобильных телефона своей знакомой....

На Сумщине поймали 18-летнего серийного вора
Сегодня 09:10

На Сумщине поймали 18-летнего серийного вора

Работники Липоводолинского отделения полиции доказали причастность 18-летнего парня минимум к двум преступлений - краже электроприборов из нежилого помещения и саженцев...

Сегодня 08:46

На Сумщине задержали женщину, которая украла у супругов пенсионеров 30 тысяч

Как установили оперативники Глуховского отдела полиции, пострадавшие стали жертвой воровской схемы «денежная реформа»....

view counter

Статьи

Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції
Сегодня 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
Вчера 12:53
Суми на карантині: які документи посвідчують особу та хто може їх перевіряти
28.04.2020 15:26
Другий етап медичної реформи на Сумщині: скільки передбачено коштів та послуг?
28.04.2020 12:42
Седина в 7-м классе: буллинг на Сумщине
27.04.2020 13:31
Киевский триумф как самая большая гордость: Ахтырский "Нефтяник-Укрнафта" своим в элите так и не стал
26.04.2020 13:38
Оптовый поставщик цветов из Эквадора – как выбрать лучшего ®
24.04.2020 15:48
«Кусум» активно допомагає у боротьбі з пандемією
22.04.2020 09:31
Школа на дому
21.04.2020 15:11
Сумской врач-инфекционист: коронавирус будет циркулировать по меньшей мере до конца года
19.04.2020 17:53
Легенды «Спартака»: Владимир Голубничий. Лучший скороход XX века
19.04.2020 17:48
Через Донецкий суд здания Сумского аэропорта отдали частному лицу
14.04.2020 20:25
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.