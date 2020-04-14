Глуховские полицейские задержали дачных воров на месте совершения кражи Когда сыщики Глуховского отдела полиции получили оперативную информацию о возможном совершении преступления, они немедленно выехали на место происшествия.

И не ошиблись - во дворе частного дачного хозяйства находились двое неизвестных мужчин. Один из них находился в доме, куда проник через оттиснутое окно, и подавал другому выбранные для кражи вещи: бензопилу и автозапчасти.

«Наши сотрудники задержали обоих воров на месте преступления, - рассказывает Сергей Буханистый, руководитель Глуховского отдела полиции. - Это оказались неоднократно судимые 37-летние жители Шосткинского района. В своем прошлом они привлекались к ответственности не только за совершение имущественных преступлений, но и за преступления, связанные с незаконным хранением наркотических веществ. Сейчас оба они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины - до выяснения всех обстоятельств происшествия, следователи готовят материалы для объявления им подозрению в совершении преступления».

Сами же задержанные в содеянном признаются, и объясняют, что похищенные вещи собирались перепродать, чтобы получить деньги использовать на еду и другие нужды.

Сейчас изъятое имущество правоохранители уже вернули потерпевшему. А в отношении задержанных следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», в рамках которого проверяют их на причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории области.

За содеянное ворам грозит до шести лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.