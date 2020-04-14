Погода в Сумах: прогноз на выходные Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в эти выходные в Сумах ожидается дождь с грозами.

В пятницу, 1 мая, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, ночью и днем местами небольшой кратковременный дождь с грозами. Ветер южный 7-12 м/с. Ночью столбики термометров покажут 7-10 °С тепла, днем 21-23 °С. Следующие два дня, 2 и 3 мая, характер погоды меняться, - синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Столбики термометров покажут ночью 7-12 °С тепла, днем 23-28 °С.