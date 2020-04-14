В Сумах разрешили работать рынкам Сегодня, 30 апреля, на заседании исполкома Сумского горсовета приняли решение об открытии агропродовольственных рынков.

Решение приняли, однако это не означает, что рынки откроются уже завтра. Сначала их проверяет соответствующие службы на соблюдение противоэпидемических норм, которые установлены в постановлении главного санитарного врача Украины.

Посмотреть их можно здесь.