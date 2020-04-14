В Сумах разрешили работать рынкам

Решение приняли, однако это не означает, что рынки откроются уже завтра. Сначала их проверяет соответствующие службы на соблюдение противоэпидемических норм, которые установлены в постановлении главного санитарного врача Украины.
Посмотреть их можно здесь.
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